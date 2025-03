Seggiolini e sistemi anti abbandono in auto: a Monza il secondo incontro per futuri genitori

Futuri mamme e papà hanno assistito nei giorni scorsi – nella sala conferenze dell’ospedale San Gerardo di Monza – al secondo incontro di educazione stradale promosso dalla Polizia stradale del capoluogo brianzolo e dalla direzione dell’azienda sanitaria per viaggiare sicuri con bambini in auto.

Forniti regole e consigli indispensabili in particolare sui sistemi di ritenuta per i bimbi e le gestanti, sulla disciplina di omologazione dei seggiolini e in generale sulle regole del Codice della strada. Un focus è stato ritagliato per i sistemi anti abbandono, specificando anche le tipologie di dispositivi presenti sul mercato.

Sicurezza in auto, a Monza il secondo incontro organizzato dalla Polizia stradale

L’iniziativa si è rivelata anche un utile momento di confronto che ha consentito ai partecipanti non solo di avere risposte certe in termini di normativa e di sicurezza da parte dei poliziotti della polizia stradale, ma anche di mettere in condivisione con tutti gli intervenuti emozioni e preoccupazioni tipiche di chi si accinge a diventare genitore.

Il progetto, avviato a gennaio, proseguirà per tutto l’anno. Il prossimo incontro si terrà sabato 22 marzo sempre nella sala congressi del San Gerardo dalle 10.30 (gratuito e aperto a tutti, durata di circa un’ora e mezza).