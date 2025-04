Scuola: successo per l’orientamento a Nova Milanese, i talenti in primo piano

Oltre mille presenze in quattro ore a Nova Milanese: il Salone dell’“Orientamento e delle Professioni” entra di diritto tra le iniziative più importanti del territorio nella fase di scelta delle scuole superiori.

Oltre trenta le scuole superiori che sabato 12 aprile alla scuola di via Biondi hanno allestito i loro stand per illustrare ai circa 500 studenti, accompagnati dai loro genitori, la propria offerta formativa. Ingressi scaglionati dalle 9 alle 12 per ottimizzare gli incontri caratterizzati da domande, risposte, spiegazioni e volantini per capire quale scelta effettuare dopo la terza media.

Grande novità di quest’anno è stato il “Salone Talento”, un evento speciale, aperto anche al pubblico, ospitato nella Sala Gioia, poco distante dalla scuola Giovanni XXIII, sede della manifestazione. Per l’edizione 2025, lo spazio è stato dedicato ai talenti nel mondo della ristorazione: i cinque istituti superiori Olivetti, Borsa, Ciofs, Pertini Afol ed Ecfop Monza hanno mostrato ai visitatori le loro abilità nella cucina, nella decorazione.

«Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa edizione – ha sottolineato Francesca Di Maio referente dell’orientamento per la Giovanni XXIII di Nova – la parola d’ordine di quest’anno è stata davvero “talento”, i numeri delle presenze e delle scuole coinvolte ci hanno confermato la validità della nostra organizzazione».

L’iniziativa è promossa dalla rete dell’Orientamento che comprende le scuole secondarie di primo grado di Nova Milanese (I.C. Giovanni XXIII e I.C. Margherita Hack), Muggiò (I.C D’Acquisto e I.C Casati) e Varedo (I.C. Bagatti Valsecchi e I.C. Aldo Moro) che, anno dopo anno, hanno saputo collaborare e mettere in campo una proposta importante per gli studenti delle classe seconde.