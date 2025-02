È nata la Fondazione Bicocca, una nuova rete per l’alta formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico. È stata presentata martedì nell’aula magna dell’Ateneo e avrà il compito di supportare l’Università Bicocca nelle attività didattiche e scientifiche e di terza missione, aumentando la competitività dell’ateneo e potenziandone l’impatto sul territorio e sul panorama accademico nazionale e internazionale.

Sarà un ente trasversale che quindi si occuperà a 360 gradi di tutte le attività dell’ateneo e di tutte le facoltà compreso dunque il campus di Medicina e Chirurgia e delle professioni sanitarie con sede a Monza.

Università, nasce la Fondazione Bicocca: il convegno di presentazione

Tra i suoi compiti quelli di supportare e valorizzare le attività di alta formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, attraverso iniziative di promozione e sostegno finanziario e strategie di cooperazione nazionale e internazionale per contribuire alla crescita economica del Paese, mettendo in stretta connessione mondo accademico e produttivo.

A tenere a battesimo la Fondazione durante l’evento “Connessioni per il futuro”, la rettrice Giovanna Iannantuoni, il presidente della Fondazione e prorettore vicario dell’ateneo Marco Orlandi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli, l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi e l’assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello.

Università, nasce la Fondazione Bicocca: che cos’è

La Fondazione Bicocca è una fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro, e nasce per favorire la partnership tra ateneo e soggetti esterni, la collaborazione tra pubblico e privato.

«La creazione della Fondazione Bicocca rappresenta un passo strategico per il nostro ateneo – spiega la rettrice Giovanna Iannantuoni – introducendo una serie di vantaggi operativi, gestionali e strategici che integrano e potenziano le attività già svolte. La Fondazione potenzia e amplifica l’impatto dell’Università sul territorio e nel panorama accademico nazionale e internazionale. Milano-Bicocca si pone all’avanguardia nella creazione di un ecosistema accademico-innovativo, in grado di rispondere alle sfide del futuro con strumenti più efficaci e competitivi».

Tra le sue finalità principali c’è il sostegno all’imprenditorialità accademica e alla valorizzazione della proprietà intellettuale; il supporto ai servizi per gli studenti e alle iniziative di orientamento; la partecipazione a progetti internazionali, europei e nazionali per attrarre finanziamenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione.

Università, nasce la Fondazione Bicocca: la sede nel Pavilion progettato da PiuArch

La sede della Fondazione sarà nella sede principale dell’Università, nell’Edificio U6 “Agorà”. A poca distanza, in “BiM”– il progetto di rigenerazione urbana promosso da Aermont Capital e Kervis SGR che sta trasformando un iconico edificio di Vittorio Gregotti in una work destination all’avanguardia – troverà casa il “Bicocca Pavilion”, il nuovo “Innovation Hub della Fondazione Bicocca”,che mette in relazione le eccellenze dell’Ateneo con il mondo delle imprese.

Il Pavilion, progettato da PiuArch e costruito al centro della piazza, sarà inaugurato il 14 aprile: si tratta di uno spazio polifunzionale dal design distintivo e flessibile, pensato per ospitare un ecosistema evoluto di imprese e professionisti, favorendo il dialogo e le sinergie. L’inaugurazione del Bicocca Pavilion avverrà il 14 aprile.

«Grazie alla Fondazione – spiega il presidente della Fondazione Marco Orlandi – potremo ottimizzare la gestione di iniziative chiave per la formazione, il trasferimento tecnologico e la valorizzazione della ricerca, consolidando il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca come polo di eccellenza. Vogliamo che la Fondazione diventi un punto di riferimento per la valorizzazione della conoscenza e dell’innovazione tecnologica, promuovendo sinergie con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni pubbliche».

Università, nasce la Fondazione Bicocca: che cosa farà

Nello specifico, la Fondazione gestirà e promuoverà tutti i Master di I e II livello, corsi professionalizzanti, summer e winter school e convegni accademici, con l’obiettivo di aumentare del 10 per cento l’offerta formativa a partire dall’anno accademico 2025-2026.

Si occuperà di ricerca e trasferimento tecnologico con la valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria attraverso il supporto alla brevettazione e alla partnership con imprese ed enti pubblici, con lo scopo di incrementare del 10 per cento i proventi da collaborazioni con aziende. Infine si occuperà di eventi e public engagement con la promozione di conferenze e workshop per promuovere la ricerca, condividerne la conoscenza con il pubblico e attrarre sponsorizzazioni private.