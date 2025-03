Confermando quella che è una tradizione molto positiva, gli studenti dell’istituto alberghiero del collegio Ballerini di Seregno, in via Verdi, tra le realtà formative maggiormente apprezzate nel settore in Lombardia, hanno ottenuto una pioggia di medaglie nei giorni scorsi a RistorExpo, l’annuale contest formativo indirizzato a giovani professionisti del settore della ristorazione e dell’ospitalità, promosso dall’unione italiana cuochi ed ospitato dagli spazi di Lariofiere ad Erba.

I riscontri assumono ancora maggiore spessore, se si considera che all’appuntamento hanno preso parte oltre duecento concorrenti, provenienti da quasi una ventina di scuole che operano sul territorio regionale. Questo è il dettaglio dei piazzamenti nelle singole categorie.

Scuola: pioggia di medaglie sul Ballerini di Seregno a RistorExpo, tutti i piazzamenti

Talenti speciali: Emanuele Gurliaccio, con helper Matteo Prisinzano, medaglia d’oro e secondo classificato assoluto; trofeo torta Lombardia Claudio Prandi: medaglia di bronzo per Valentina Lunardi, con helper Atena Sala; trofeo De Santis: medaglie d’oro per Simone Riela, con helper Rebecca Vella, e per Lucrezia Briani, con helper Rojan Corti, medaglia d’argento per Alessandro Medeo, con helper Luca Carnovali, medaglie di bronzo per Edoardo Piccolini, con helper Edoardo Resnati, Matteo Prisinzano, con helper Giulia Greco, e Valentina Lunardi, con helper Atena Sala; trofeo Chessorti: secondo posto assoluto per la squadra Il Crinale, medaglie d’oro per la cucina per Lorenzo Masiero, Giulia Greco e Matteo Prisinzano, per la sala per Letizia Rigamonti, Rebecca Vella e Giada Cappellini, medaglia d’argento per il cocktail per Giada Cappellini, medaglia d’oro per l’abbinamento tra cibo e vino per Rebecca Vella; terzo posto assoluto per la squadra Goostose Esperienze, medaglia d’argento per la cucina per Manuel Gatti, Sara Gaiati ed Andrea Montagnoli, medaglie d’oro per la sala per Sofia Smaniotto, Elisa Nava e Riccardo Panzeri, medaglia d’oro per il cocktail per Riccardo Panzeri, medaglia d’oro per l’abbinamento tra cibo e vino per Sofia Smaniotto.

Scuola: pioggia di medaglie sul Ballerini di Seregno a RistorExpo, il podio della Young Cup

Il podio della RistorExpo Young Cup ha quindi visto Emanuele Gurliaccio classificarsi secondo tra i giovani talenti, Lucrezia Briani aggiudicarsi il trofeo De Santis, la squadra Il Crinale piazzarsi seconda nel trofeo Chessorti, davanti alla formazione Goostose Esperienze, terza, mentre sempre nel trofeo Chessorti il miglior abbinamento di cibo-sommelier è risultato quello di Rebecca Vella.

Affermazioni e piazzamenti hanno costituito il miglior indicatore della qualità della proposta formativa garantita come team manager da Paola Silva e da tutti i docenti tecnico-pratici dell’istituto di enogastronomia ed ospitalità alberghiera del collegio Ballerini, elenco che comprende Cristina Valtorta e Francesco Cancellieri come maitre, nonché Giovanni Guadagno come chef. Gli studenti sono pronti a vivere altre sfide, con entusiasmo.