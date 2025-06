Scuola: esame di maturità per 6.753 studenti di Monza e Brianza

Suona mercoledì 18 giugno la campanella per 6.753 studenti di quinta superiore di Monza e Brianza. Tutto pronto nelle 90 scuole superiori del territorio, ben 159 commissioni che si confronteranno con 6.494 candidati interni e 259 esterni. Come sempre il primo impatto con l’esame di Stato sarà con il tema sette tracce tra cui scegliere uguali per tutti gli ordini di scuola, mentre giovedì ognuno dovrà confrontarsi con la prova d’indirizzo.

Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Il voto finale dell’esame di Stato è espresso in centesimi: 40 punti (il massimo) per il credito scolastico, un massimo di 20 punti per ogni prova scritta e per il colloquio. La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell’esame. Il punteggio minimo complessivo per superare l’Esame di Stato è di 60 centesimi. La valutazione finale espressa con il punteggio massimo di 100 centesimi può essere accompagnata dalla lode.