Un’altra giornata complicata per chi utilizza il servizio pubblico. Per venerdì 7 novembre, l’organizzazione sindacale Al Cobas ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore che interesserà i lavoratori di Net e Atm.

Sciopero trasporti: il 7 novembre, orari per gli autobus Net

A Monza l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 fino al termine del servizio. Problemi anche per il servizio extra urbano di Trezzo.

Qui saranno possibili disservizi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino alla fine del servizio. Lo sciopero è stato indetto «per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl ceduti in appalto di Milano e hinterland e contro la liberalizzazione dei servizi attualmente gestiti dal gruppo Atm», fanno sapere da Al Cobas. Ma anche per «l’inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri e la precarietà di pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture».

Sciopero trasporti: il 7 novembre, orari per le metropolitane

Potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee delle metropolitane: potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.