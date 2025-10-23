I topi a scuola? La competenza non è della Provincia, per i lavori di rifacimento del tetto e la posa del cappotto si partirà invece a breve. Gli uffici tecnici provinciali rispondono alle critiche mosse dagli studenti riguardo lo stato in cui da tempo si presenta l’istituto Mosè Bianchi di Monza: tra muri scrostati e infiltrazioni dal tetto, la presenza di muffa nelle aule e le porte dei bagni sfondate. Oltre, ovviamente, alla questione dei topi a scuola.

Sciopero al Mosè Bianchi, la Provincia di Monza risponde: le competenza e l’autonomia

«La competenza per la derattizzazione e le eventuali misure di chiusura della scuola ricade sull’autonomia scolastica e su Ats che dovrebbe essere informata, in quanto il dirigente scolastico è il datore di lavoro responsabile», fanno sapere i tecnici provinciali che confermano di essere stati contattati dalla dirigenza del Mosè Bianchi la scorsa settimana e di aver dato immediata disponibilità «per quanto di propria competenza».

«Abbiamo già effettuato un primo intervento edile, collaborando con la ditta incaricata dalla scuola per la derattizzazione per effettuare, secondo le loro indicazioni, la chiusura di cunicoli e passaggi nei muri», aggiungono dalla Provincia.

Compete all’autonomia scolastica anche la gestione della pulizia dei bagni, la pulizia e l’eventuale chiusura degli stessi. Anche l’organizzazione dei flussi di uscita dall’edificio rientra nella competenza della scuola – spiegano – riferendosi all’assembramento che ogni giorno si crea sulla scala che porta tutti gli studenti fuori dalla scuola.

Monza sciopero studenti Mosè Bianchi – foto Radaelli

Sciopero al Mosè Bianchi, la Provincia di Monza risponde: la palestra chiusa e i lavori al tetto

Per quanto riguarda la palestra chiusa a causa delle infiltrazioni dal tetto, partiranno a breve i lavori alla copertura, che comprendono il rifacimento del tetto, la posa del cappotto e la sostituzione dei serramenti esterni. Non sono ancora stati previsti gli interventi di ripristino delle pareti interne (intonaco e infiltrazioni), che verranno programmati solo quando saranno completati i lavori al tetto.