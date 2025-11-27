Sciopero generale del 28 novembre con corteo a Monza: quali servizi a rischio, Atm e Net rimandano al 30

La Rete lotte sociali Monza e Brianza e i collettivi studenteschi di Monza scendono di nuovo in piazza per manifestare “contro la finanziaria di guerra del governo Meloni”. È indetto per venerdì 28 novembre uno sciopero generale per protestare “contro il riarmo europeo e l’invio di armi in Ucraina” e per chiedere invece di “finanziare la sanità, l’istruzione e l’edilizia pubbliche”.

Sciopero generale del 28 novembre: manifestazione a Monza

Nel corso della giornata sono previste “iniziative a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici in lotta”, mentre partirà alle 18 da piazza Castello un corteo che, dopo aver attraversato il centro storico, si concluderà ai giardini del centro sportivo Nei di via Enrico da Monza, dove sarà organizzata “una serata musicale”. “Blocchiamo tutto ancora una volta” è l’invito diffuso online dai promotori della manifestazione.

Sciopero generale del 28 novembre: quali servizi a rischio, un altro è in programma il 12 dicembre

Lo sciopero è nazionale, ed è dei settori pubblici e privati, sono quindi diversi i settori a rischio stop: trasporti, scuole, sanità (garantite le urgenze e i servizi essenziali), servizi comunali. Replica poi il 12 dicembre per un altro sciopero nazionale generale.

Sciopero generale del 28 novembre: Trenord

“Dalle 21 di giovedì 27 novembre alle 21 di venerdì 28 novembre, è stata proclamata una giornata di sciopero – scrive Trenord – Il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale potrebbero subire variazioni e cancellazioni. Bus sostitutivi del servizio aeroportuale“.

Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei Servizi Minimi Garantiti.

Sciopero generale del 28 novembre: Autoguidovie

Per le linee Autoguidovie a Monza saranno garantite le corse in partenza dai capolinea negli orari dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 15 alle 18.

Sciopero generale del 28 novembre: Atm e Net non aderiscono, ma si fermano domenica

Atm e Net non hanno aderito allo sciopero e il servizio sarà regolare. Ne hanno invece annunciato uno per domenica 30 novembre: in questo caso le linee Atm potrebbero non essere garantite dalle 8.45 alle 12.45.

Mentre per Net il servizio delle linee urbane di Monza potrebbe non essere garantito dalle 14.50 alle 18.50 e il servizio delle linee extraurbane di Trezzo potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 12.45.

Sciopero generale del 28 novembre: sanità

La Fondazione Irccs San Gerardo di Monza in vista dello sciopero generale di tutti i settori della Pubblica amministrazione indetto per le intere giornate di venerdì 28 novembre e venerdì 12 dicembre 2025 ga sapere che “assicura l’erogazione delle cure e dei servizi essenziali, segnalando al contempo il rischio di possibili disagi e rallentamenti nell’erogazione delle prestazioni stesse”.