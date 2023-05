Scavi a Sant’Albino: «Monza in balia dei cantieri senza programmazione e controllo»

«Monza da mesi è in balia delle ditte che posano la fibra ottica: lavorano senza nessuna programmazione né controllo da parte del Comune». Lo denuncia il leghista Simone Villa che chiama in causa il municipio per i disagi causati da giovedì dal cantiere aperto senza preavviso in via Giovanni dalle Bande Nere, a Sant’Albino.

Scavi a Sant’Albino: il leghista Simone Villa sul cantiere in via Giovanni dalle Bande Nere

Monza via Bande Nere scavi

«L’installazione e la manutenzione dei sottoservizi sono essenziali e indispensabili – commenta il consigliere comunale – ma non è accettabile che per giorni si aggredisca in modo così invasivo un lungo tratto di strada, che costituisce il percorso obbligato per centinaia di genitori che accompagnano i bambini alla materna parrocchiale San Luigi, senza informare la scuola, che avrebbe potuto allertare le famiglie, né effettuare alcun controllo».

L’intervento, aggiunge, ha creato «situazioni di estrema delicatezza sia lungo la strada sia all’incrocio con via Adda».

Scavi a Sant’Albino: «Giovedì alcun moviere»

«Giovedì non c’era alcun moviere a regolare la viabilità di cantiere – incalza Villa – e non è stato predisposto nessun accorgimento per i pedoni. Mi domando dove sono finiti quei consiglieri comunali, ora in gran parte assessori, che fino a pochi mesi fa inscenavano proteste di piazza per scavetti di dieci centimetri. Consiglio loro di dedicarsi meno ai tour promozionali nelle consulte e tornare a fare i sopralluoghi nelle strade».