Salute Donna: il Camper della prevenzione raggiunge le periferie di Milano, Roma e Palermo

Da Monza in tutta Italia. L’impegno di Salute donna Odv raggiunge le periferie delle città per garantire la prevenzione nel mese dedicato alle visite contro i tumori femminili. Il Camper della Salute, che già gira la Lombardia e la Brianza, sabato 28 ottobre dalle 9 alle 18 è a Milano, Roma e Palermo per accogliere donne di qualsiasi età, offrendo visite specialistiche gratuite, seguite da un consulto sullo stato di salute e su eventuali fattori di rischio, oltre che consigli utili a prevenire l’insorgere di tumori alla mammella.

Salute Donna: dove sono gli appuntamenti e come prenotarli

A Milano ferma in piazza De Roberto ( per appuntamento Elisabetta Bettega 3357056263), a Roma in via Pietro Silva, all’ingresso di Parco Sangalli (per appuntamento Maria Grazia Di Ascenzo 3518670803), a Palermo in piazza Generale Luigi Cadorna (per appuntamento Rossella De Luca 0916554428, dalle 9 alle 14). L’iniziativa è realizzata insieme all’azienda biofarmaceutica Ipsen.

Salute Donna con Ipsen per prevenire e sensibilizzare

“Salute Donna è un’associazione di volontariato che dedica le proprie energie alla promozione dell’educazione alla salute, alle attività di prevenzione delle malattie oncologiche, alla informazione sull’importanza dei principi che sono alla base dei coretti stili di vita, al sostegno dei pazienti oncologici nel percorso di cura, al supporto della ricerca scientifica e alla tutela dei diritti dei pazienti anche attraverso un’importante azione Istituzionale”, ha spiegato la presidente Annamaria Mancuso.

“Per noi di Ipsen, da sempre in prima linea nella lotta contro il tumore al seno, è un dovere contribuire al mese della prevenzione insieme all’Associazione Salute Donna. Lo facciamo supportando il progetto Camper della Salute, con l’obiettivo di coinvolgere nella campagna di prevenzione e sensibilizzazione quelle donne che, per la giovane età o per disinformazione, non hanno la possibilità di accedere a programmi pubblici di screening, rischiando di perdere il vantaggio di una diagnosi precoce”, dice Paola Mazzanti, Medical & Regulatory Affairs Director di Ipsen Italia.

Nel 2022, in Italia, sono state stimate oltre 390mila diagnosi di tumore, 205mila negli uomini e 185mila nelle donne, con un incremento di 14mila pazienti rispetto al 2020, e in più di 55mila casi si tratta di tumore alla mammella (+ 0,5% rispetto al 2020).