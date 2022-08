Ritirati e dispersi: a Desio una giornata di studio contro la dispersione scolastica dei giovani

La formazione dei giovani e ciò che le ragazze e i ragazzi apprendono sui banchi di scuola e sarà determinante per le prospettive del nostro paese nei prossimi anni. Investire sulle capacità È per questo motivo che investire sulle competenze delle nuove generazioni è così importante. Una sfida forse ancora più decisiva è prevenire la dispersione scolastica. Sarà questo il focus di Ritirati e Dispersi: una giornata di studio interamente dedicata al tema scottante di quello che i sociologi chiamano il “ritiro sociale” dei giovani. A ospitarla – giovedì 29 settembre a villa Longoni (via Achille Grandi, Desio) sarà il consorzio comunità Brianza. Sarà un’occasione in cui approfindire le modalità di un supporto ai giovani.

Desio, dispersione scolastica: presenti i migliori esperti del settore

A partire dalle 9, prenderanno la parola Silvia della Rosa Chair e Anna Arcari (La rete che cura), Michele Marangi Chair e Vania Strazzacappa (Il ruolo dell’adulto a sostegno della crescita), Stefano Gastaldi (presentazione di una ricerca sul ritiro sociale), Alessia Lanzi (strumenti e risorse a favore della ripresa evolutiva), Marco Lo Giudice (la comunità educante nella infosfera), Katia Provantini (nuove sfide della comunità educante). Ci sarà anche un contributo dei ragazzi del liceo Porta di Monza.

Desio, dispersione scolastica: la testimonianza degli studenti del liceo Carlo Porta di Monza

L’iniziativa è organizzata dal Consorzio comunità Brianza e dalla cooperativa minotauro, incaricata anche della direzione scientifica, con il supporto di Cgm., soggetto capofila di GiovaniConnessi, progetto selezionato da conibambini.org nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.