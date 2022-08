Ricovero al San Gerardo per il pensionato caduto dal balcone, mentre eseguiva lavori in casa

Dramma per fortuna solo sfiorato domenica 7 agosto a Seregno. Alle 11.20 circa, nella strada vicinale San Carlo, un uomo di 65 anni, coniugato e pensionato, mentre si trovava su una scala intento ad eseguire la manutenzione della sirena dell’allarme installato sul balcone di casa, ha perso l’equilibrio, precipitando dal secondo piano e finendo suo malgrado su una Mini Cooper nera di una vicina di casa, parcheggiata sulla pubblica via.

Pensionato caduto: il dettaglio dei soccorsi



Sul posto sono intervenuti i militari del radiomobile della locale compagnia dei carabinieri ed i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova tuttora ricoverato in osservazione, ma non in pericolo di vita.