Renate: si ribalta con l’auto e urta quelle in sosta, un ferito

È stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo l’uomo al volante di un’auto che si è ribaltata all’alba di sabato 8 febbraio a Renate. L’allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso alle 4.40 in via San Mauro, sul posto un’ambulanza, l’automedica, carabinieri e vigili del fuoco con l’autopompa da Seregno Volontari e il carro fiamma da Lissone in supporto ai paramedici e per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Renate: si ribalta con l’auto, danneggiate anche altre vetture parcheggiate

L’uomo al volante, 38 anni, per cause che in fase d’accertamento ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi e urtando anche altre vetture parcheggiate.