Provincia MB: nuova Consigliera di parità per la Brianza

Passaggio di testimone in Provincia: Alberta Graziella Gandini è la nuova Consigliera di parità, Marina Colombo è la sua supplente. Dopo cinque anni di servizio lascia Alessandra Ghezzi. Gandini e Colombo, entrambe avvocato come chi le ha precedute, sono state nominate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a conclusione di una procedura di selezione pubblica avviata dalla Provincia.

Provincia MB: nuova Consigliera di parità e supplente in servizio dal 24 novembre

Prenderanno servizio il 24 novembre e riceveranno su appuntamento negli uffici della sede istituzionale in via Grigna 13, a Monza.

Provincia MB: nuova Consigliera di parità, le caratteristiche

“Entrambe posseggono i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile e di normative sulle pari opportunità, essendo l’avvocata Gandini già Consigliera di Parità supplente per la Provincia di Arezzo, mentre l’avvocata Colombo già componente del Comitato per le pari opportunità dell’Ordine monzese”, fa sapere la Provincia in una nota.

Provincia MB: nuova Consigliera di parità, che cosa fa

Che cos’è un consigliere di parità? È una figura istituita “per la promozione e il controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro, anche attraverso la collaborazione con gli organismi di rilevanza nazionale competenti in materia di politiche attive del lavoro, di formazione e di conciliazione”, spiega la Provincia.

Provincia MB: nuova Consigliera di parità, figura strategica

Regolamentata da dereto legislativo, è una figura strategica per monitorare l’applicazione delle pari opportunità e della conciliazione di impegni familiari e lavorativi nei contesti più diversificati, e collabora con le aziende, le istituzioni e i sindacati per attuare politiche e progetti sul tema. In caso di discriminazione, la Consigliera, attraverso una delega, può rivolgersi al Giudice del Lavoro o al TAR della Lombardia e intervenire in giudizio.

Provincia MB: nuova Consigliera di parità, come contattare Gandini e Colombo

Per contattare le consigliere: 0399752831 o consiglieraparita@provincia.mb.it.