Possibili interruzioni dell’erogazione dell’energia elettrica a Seregno tra venerdì 5 e sabato 6

Previsti disagi per i residenti sul territorio di Seregno nella notte tra venerdì 5 agosto e sabato 6 agosto, a causa di probabili interruzioni dell’erogazione dell’energia elettrica. Terna Spa, gestore della rete di trasmissione nazionale, ha infatti comunicato che, tra le 23.30 di venerdì 5 agosto e le 5.30 di sabato 6 agosto, per esigenze tecniche, dovrà interrompere la connessione in alta tensione tra la rete locale seregnese e quella nazionale.

Terna Spa: chiesta attenzione nell’uso di strumenti elettrici

Le conseguenze dell’intervento sono possibili interruzioni, anche ripetute, dell’erogazione dell’energia elettrica, che potrebbero interessare l’intera rete di distribuzione cittadina. Pertanto, i residenti sono invitati ad evitare l’utilizzo di ascensori ed a porre particolare attenzione nell’uso delle apparecchiature elettriche, come televisori, computer, lavastoviglie e macchinari. L’erogazione dell’energia elettrica, a seguito di manovre tecniche, potrà essere ripristinata e sospesa anche più volte nel periodo indicato.