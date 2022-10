PlasticFree chiede di vietare il lancio dei palloncini in aria: “Inquinano e sono pericolosi”

Un’ordinanza che vieti l’utilizzo e il lancio dei palloncini alle feste e nei momenti di aggregazione. A chiederlo all’amministrazione comunale di Monza sono i volontari di PlasticFree per porre un freno, se non proprio uno stop, all’uso dei palloncini gonfiati a elio e lanciati in aria.

«Se entrasse in vigore una legge anche solo comunale che vietasse l’utilizzo dei palloncini si potrebbe ridurre di tantissimo il danno ambientale che questi oggetti procurano una volta che ricadono dopo essere scoppiati – spiega Andrea Barcellesi, responsabile provinciale di PlasticFree -. I palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per animali come foche, tartarughe e uccelli marini. Secondo uno studio condotto dall’università di Wales Swansea, nel Regno Unito, i pezzi di palloncino costituiscono l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate».

Di questo argomento i volontari di PlasticFree hanno già parlato con l’assessore all’Ambiente, Giada Turato. «Ne abbiamo accennato solo un attimo a margine dell’incontro sul problema dell’abbandono dei rifiuti che stiamo affrontando attraverso il progetto MappiAmo i rifiuti, intrapreso con il Controllo di vicinato e Legambiente insieme al Comune. Lo sversamento abusivo è sicuramente un’emergenza più diffusa ed evidente, ma la lotta contro il lancio in cielo dei palloncini è una piccola ma fondamentale battaglia di civiltà».

La proposta che i membri di PF presenteranno all’amministrazione è quella di aderire al novero dei (finora pochi) comuni che hanno aderito alla messa al bando dei palloncini in volo. «In Lombardia i nostri referenti locali hanno raccolto le prime firme per una proposta di legge contro il rilascio in cielo dei palloncini – continua Barcellesi -. Oggi, al secondo passaggio per la proposta di legge regionale, sono in fase di raccolta almeno 5.000 firme per renderla concreta».

C’è anche chi ha fatto di meglio. A maggio del 2021 la provincia autonoma di Trento ha emanato un’ordinanza che vieta di liberare palloncini nell’aria in occasione di eventi, feste e manifestazioni in tutto il territorio della provincia.

«Già con la precedente amministrazione Allevi avevamo iniziato ad affrontare il problema ma poi non siamo riusciti a concretizzare nulla perché ci si è trovati a fine mandato. Ci auguriamo di avviare anche con questa nuova amministrazione un percorso che possa finalmente mettere al bando a Monza questi oggetti dannosi e pericolosi quando vengono abbandonati nell’ambiente. Chi ci contesta obietta che ora esistono aziende che producono palloncini in lattice naturale. È vero – spiega Barcellesi – ma sono comunque pericolosi se ingeriti dagli animali».

PlasticFree ha preparato un documento informativo che sarà inviato anche alle parrocchie, per rendere consapevoli il maggior numero di persone possibile sulla pericolosità dei palloncini per l’ambiente e gli animali.