Pensionato cade dalle scale, elisoccorso a Varedo

Intervento dell’elisoccorso del 118 nella serata di lunedì, per soccorrere un anziano vittima di un incidente domestico nella sua abitazione, a Varedo. Attorno alle 18.30 l‘elicottero è atterrato a lato dei campi da calcio dell’oratorio della Valera, suscitando una fuga generale tra i ragazzi che si stavano allenando in quei minuti. Ci sono stati momenti di caos, anche perchè si era diffusa la falsa notizia di una fuga di gas in una delle palazzine intorno.

Varedo, cade dalle scale della botola del giardino: nessuna grave conseguenza

In realtà i due equipaggi di soccorso intervenuti oltre ai sanitari dell’elisoccorso hanno costatato che il pensionato era rimasto vittima di una caduta, pericolosissima ma fortunatamente priva di conseguenze più gravi. Alla fine l’uomo è stato medicato sul posto e l’elicottero è tornato alla base. Il pensionato stata trasportando un mobile dal primo piano alla taverna, servendosi di una botola nel giardino. Un piede in fallo ed è ruzzolato giù dalle scale della taverna. Per fortuna il ruzzolone non ha causato più di qualche escoriazione e l’emergenza è rientrata attorno alle 19.30.