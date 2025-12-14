Pedone e ciclista investiti a Monza, un 50enne aggredito a Desio

Una serata e una notte tutto sommato tranquille quelle di sabato 13 e domenica 14 dicembre per il personale paramedico in Brianza. Una manciata gli interventi segnalati dalla Agenzia emergenza urgenza regionale. Il più grave è avvenuto a Monza in via Pellettier dove attorno alle 23 un uomo di 62 anni è stato investito da un’auto. L’allarme è scattato in codice rosso. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa insieme e una pattuglia della Polizia locale. Il pedone è stato soccorso sul posto e quindi portato all’ospedale San Gerardo in codice giallo. Dinamica dell’accaduto in fase di ricostruzione.

Gli interventi delle ambulanze, anche per un 18enne che ha bevuto un po’ troppo

Sempre a Monza, qualche minuto prima, segnalato un intervento concluso fortunatamente senza la necessità di traporto all’ospedale per un 18enne che ha un po’ esagerato con l’alcol. Stesso esito per un automobilista finito contro un ostacolo in viale Lombardia. Sempre a proposito di investimenti, ancora a Monza è stato portato al Policlinico di via Amati un ciclista 28enne. L’incidente è avvenuto in via Azzone Visconti attorno alle 21.

Incidenti stradali a Seregno e Cornate, non gravi

Portato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde, invece, attorno alle 24, un 50enne vittima di una aggressione nella medesima città brianzola, in via Roggia Traversi. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Nel corso della notte, infine, da segnalare due incidenti stradali non gravi a Seregno, in via Circonvallazione, dove si sono scontrate due auto (una 52enne portata all’ospedale di Carate) e a Cornate d’Adda con un’auto finita contro un ostacolo in via Verdi e un 24enne e un 25enne soccorsi in codice verde all’ospedale di Merate.