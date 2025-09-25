Per consentire un continuo monitoraggio delle condizioni ambientali, Pedemontana provvederà all’installazione di una centralina fissa, ma la polvere del cantiere aperto nel cuore di Bareggia diventa un polverone di polemiche a ritmo continuo. Alle preoccupazioni delle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria Rodari (circondata da martelli pneumatici e camion) si uniscono di settimana in settimana quelle dei residenti che reclamano il rispetto delle disposizioni in materia di salute.

Pedemontana a Macherio: i residenti ottengono la centralina fissa, i residenti chiedono la mitigazione della polvere che si alza dal cantiere a Bareggia

“Qui i mezzi vanno avanti e indietro con il terra, ma i cassoni sono scoperti – evidenzia un testimone – siamo prigionieri di un cantiere e lo stiamo accettando controvoglia, ma chiediamo che le condizioni siano di tutela di chi vive a Bareggia e che vede un paesaggio stravolto“.

Ciò che chiedono gli abitanti della frazione di Macherio è che vengano messi in atto gli opportuni e previsti interventi mitigativi per il sollevamento e diffusione di polveri (copertura con appositi teli, installazione di sistemi automatizzati di nebulizzazione attivi al verificarsi di particolari condizioni meteo, etc.).

Pedemontana a Macherio: i residenti ottengono la centralina fissa, gli studenti della scuola Rodari

L’anno scolastico, intanto, è iniziato e alla scuola primaria Rodari si fa lezione mentre dalle finestre si scorgono gli operai. I componenti del Comitato No Pedemontana (con protesta in programma il 4 ottobre a Monza), hanno sollevato la delicata questione dei bambini. I lavori, partiti questa estate, hanno già visto le ruspe eliminare la pista di pattinaggio e il giardino (quest’ultimo verrà collocato al termine dei lavori, mentre per la pista di pattinaggio si è alla ricerca di una nuova sede). Intanto, però, si attende l’installazione della centralina Arpa, nei pressi della scuola, che dovrebbe avvenire a breve. Una richiesta avanzata dal sindaco di Macherio su sollecitazione dei suoi concittadini.