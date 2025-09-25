Brianza Sud Cronaca

Pedemontana a Macherio: i residenti ottengono la centralina fissa, ma la preoccupazione sale

Preoccupazione a Bareggia per le condizioni ambientali generate dal cantiere di Pedemontana: in arrivo una centralina fissa per il monitoraggio continuo.
Per consentire un continuo monitoraggio delle condizioni ambientali, Pedemontana provvederà all’installazione di una centralina fissa, ma la polvere del cantiere aperto nel cuore di Bareggia diventa un polverone di polemiche a ritmo continuo. Alle preoccupazioni delle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria Rodari (circondata da martelli pneumatici e camion) si uniscono di settimana in settimana quelle dei residenti che reclamano il rispetto delle disposizioni in materia di salute.

Pedemontana a Macherio: i residenti ottengono la centralina fissa, i residenti chiedono la mitigazione della polvere che si alza dal cantiere a Bareggia

Qui i mezzi vanno avanti e indietro con il terra, ma i cassoni sono scoperti – evidenzia un testimone – siamo prigionieri di un cantiere e lo stiamo accettando controvoglia, ma chiediamo che le condizioni siano di tutela di chi vive a Bareggia e che vede un paesaggio stravolto“.

Ciò che chiedono gli abitanti della frazione di Macherio è che vengano messi in atto gli opportuni e previsti  interventi mitigativi per il sollevamento e diffusione di polveri (copertura con appositi teli, installazione di sistemi automatizzati di nebulizzazione attivi al verificarsi di particolari condizioni meteo, etc.).

Pedemontana a Macherio: i residenti ottengono la centralina fissa, gli studenti della scuola Rodari

L’anno scolastico, intanto, è iniziato e alla scuola primaria Rodari si fa lezione mentre dalle finestre si scorgono gli operai. I componenti del Comitato No Pedemontana (con protesta in programma il 4 ottobre a Monza), hanno sollevato la delicata questione dei bambini. I lavori, partiti questa estate, hanno già visto le ruspe eliminare la pista di pattinaggio e il giardino (quest’ultimo verrà collocato al termine dei lavori, mentre per la pista di pattinaggio si è alla ricerca di una nuova sede). Intanto, però, si attende l’installazione della centralina Arpa, nei pressi della scuola, che dovrebbe avvenire a breve. Una richiesta avanzata dal sindaco di Macherio su sollecitazione dei suoi concittadini.  

