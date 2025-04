Pasqua dolce e solidale a Monza e Brianza: tutte le idee tra uova, colombe artigianali, birra al miele

Se solidali, colombe e uova di cioccolato possono risultare ancora più dolci, e più buoni: anche la Pasqua può essere l’occasione giusta per fare del bene, sostenendo le attività degli enti e delle associazioni di terzo settore del territorio.

Pasqua dolce e solidale a Monza e Brianza: contro i tumori

Nel suo shop online Fondazione Maria Letizia Verga, impegnata nello studio e nella cura della leucemia dei bambini, offre la possibilità di scegliere tra la classica colomba e le uova al cioccolato, un vasetto colmo di ovetti al cioccolato e, fuori dalla tradizione, una confezione contenente una bottiglia di olio di oliva e una sorpresa da piantare.

Lilt offre la possibilità di scegliere tra uova fondenti e al latte, ovetti e colomba: il ricavato sarà utilizzato a sostegno delle attività di prevenzione e di lotta ai tumori.

Pasqua dolce e solidale a Monza e Brianza: i progetti

Pasqua solidale anche per Fondazione Tavecchio: l’acquisto dei dolci della tradizione sosterrà la costruzione del centro polifunzionale SaporFare, che prevede, tra le varie attività, la realizzazione di un ristorante e di una wine school e l’avvio di una scuola di cucina.

Uova e mezze uova di cioccolato decorate, colombe, coniglietti pasquali e tazze a tema sono i prodotti preparati di Intensivamente insieme (intensivamenteinsieme.it) per il sostegno dei piccoli ricoverati al San Gerardo in terapia intensiva neonatale.

Pasqua dolce e solidale a Monza e Brianza: per i più fragili

Anche la Rete TikiTaka, che anni promuove l’inclusione sociale di persone con disabilità, offre la possibilità di sostenere le sue attività con un cofanetto artigianale costituito da una colomba e da una birra al miele.

Tutta nuova la collaborazione tra Il Carro impresa sociale e il Forno Del Mastro: con l’acquisto di una delle colombe artigianali prodotte dal panificio monzese si sosterranno i progetti a favore di ragazzi fragili (info sui social @fornodelmastro e @ilcarro._).