Parco Ronchi a Monza: tagliato l’albero pericolante

Meno di cinque giorni per verificare la pericolosità della pianta e abbatterla prima che provocasse danni. È successo a Monza nel parco Ronchi di via San Fruttuoso, nell’omonimo quartiere. Qui il 14 ottobre un mezzo dei Vigili del fuoco aveva attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti.

Parco Ronchi a Monza: i lavori a ridosso della cancellata su via Tazzoli

Arrampicati sulla scala di emergenza i tecnici, incaricati dal Comune, avevano verificato la stabilità di una delle piante che si trovano a ridosso della cancellata lungo via Tazzoli. La pianta era stata segnalata da tempo perché presentava la chioma completamente secca, mentre il tronco, che negli anni si era suddiviso in tre diversi tronconi che partivano da terreno, sembrava essere ancora sano. Così non era.

Monza Parco Ronchi albero abbattuto

Parco Ronchi a Monza: tagliato per la sicurezza degli utenti, molti dei quali bambini

A distanza di cinque giorni l’albero è stato completamente abbattuto e tagliato fino alla base. Un dispiacere per i bambini che a decine ogni giorno frequentano il parco, anche durante le ore scolastiche, e che utilizzavano quella pianta per giocare, dal momento che il tronco tripartito consentiva facilmente di salire sul primo tratto della pianta.

Un intervento che si è reso necessario per preservare la sicurezza proprio dei frequentatori del parco. Oggi della pianta resta solo la parte più bassa.