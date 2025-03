É finito in manette uno dei due nordafricani che, attorno alle 16.30 di sabato 15 marzo, hanno inscenato un breve ma fulmineo inseguimento con le Forze dell’ordine, prima che uno di loro venisse fermato e ammanettato: alla fine, è stato deferito in stato di libertà, mentre l’altro è riuscito a darsi alla fuga. I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen ed erano stati intercettati dai carabinieri per le vie di Palazzolo. Non si erano fermati all’alt, per poi lanciarsi in un folle inseguimento, infilandosi a tutta velocità contromano in via Meda, lungo il pericolosissimo tratto a senso unico che passa tra le abitazioni.

Carabinieri: uno dei due fuggiaschi si è dileguato

I due sulla macchina si sono dovuti fermare, il soggetto alla guida è stato subito bloccato mentre il suo complice ha tentato una fuga disperata, ma nel frattempo sul posto erano arrivati anche equipaggi della Polizia locale. Il fuggitivo è riuscito a dileguarsi: probabile che avesse indosso qualcosa per la quale non poteva assolutamente essere fermato e identificato. L’altro, il fermato, è risultato pregiudicato per reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e altro.

Carabinieri: tamponata una vettura durante l’inseguimento

Per chi conosce la zona di via Meda e per i residenti incuriositi dal trambusto, è stata una vera fortuna che l’inseguimento si sia concluso senza coinvolgimenti di pedoni di passaggio, peggio è andata a una automobile di passaggio tamponata e danneggiata durante l’inseguimento.