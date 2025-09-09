Da lunedì 15 settembre e per una settimana l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza sarà possibile solo da via Cadore.

La rampa di collegamento da via Giovanni Battista Pergolesi a via Liszt, fino alla rotonda di fronte all’ingresso del PS, chiude fino al 20 settembre per permettere le operazioni di smontaggio di una gru del cantiere del Settore A.

Ospedale di Monza: cambia per una settimana l’accesso al pronto soccorso generale e ostetrico, i percorsi

Da lunedì 15 a sabato 20 settembre quindi l’accesso pronto soccorso generale e quello ostetrico dell’Irccs San Gerardo sarà possibile esclusivamente da via Cadore seguendo la segnaletica di deviazione: in direzione nord (verso Lissone), percorrendo via Boito e successivamente via Cadore. Lo stesso percorso sarà valido per i pazienti diretti agli ambulatori e reparti di Ematologia, Malattie infettive.

Chi proviene da via Ramazzotti è invitato a proseguire dritto fino alla svolta a destra per via Boito fino a via Cadore.

L’ospedale ricorda che “il transito su via Liszt è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai veicoli diretti al pronto soccorso, oltre ai pazienti che devono raggiungere il Settore E dell’Ospedale San Gerardo (che ospita Ematologia e Malattie infettive). Nella zona interessata dalla chiusura verranno comunque garantiti dei parcheggi per l’utenza“.