OpenLab a Seregno, il progetto antidispersione scolastica del Ballerini

L’istituto Enogastronia&ospitalità alberghiera Ballerini di Seregno ha messo in campo un interessante quanto utile progetto di antidispersione scolastica che sta raccogliendo notevole successo. Un percorso di orientamento mirato a far emergere i talenti di ragazzi di seconda e terza media che devono scegliere l’indirizzo di scuola superiore, strutturati in attività di laboratorio che coinvolgono diverse materie.

OpenLab a Seregno, il progetto antidispersione del Ballerini: tre nuovi appuntamenti a gennaio 2023

Il progetto “OpenLab” ha riscosso così tanto interesse nei sei appuntamenti precedenti, tre nel mese di ottobre e altrettanti in quello di novembre, che in base alle richieste pervenute, la direzione del Ballerini ha deciso di organizzarne ancora tre a gennaio 2023: 11, 18 e 25.

OpenLab a Seregno, il progetto antidispersione del Ballerini: i contenuti dei pomeriggi

I contenuti li ha spiegati lo chef Giovanni Guadagno, vice preside e responsabile della didattica dell’indirizzo alberghiero: “In tre pomeriggi consecutivi, dalle 15 alle 17.30, gli studenti che partecipano all’OpenLab affrontano le tematiche tipiche del percorso scolastico in maniera ludica, gestiti da tre docenti di diverse materie che si muovono in maniera interdisciplinare. Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione che definisce le competenze emerse nel corso delle attività svolte. Il progetto è l’opposto di selezione, ma ha invece il pregio di far emergere le potenzialità nascoste di ciascuno. OpenLab si affianca all’altro progetto adottato dal Ballerini da diversi anni, il “Benessere a scuola”, un progetto di inclusione che tende a rendere la presenza a scuola un ambiente dove crescere, imparare in modo sereno, che ha come referente responsabile Marta Colombo, di cui usufruiscono tutti gli indirizzi presenti al Ballerini, tanto da aver portato alla creazione del servizio di sportello psicologico di cui è responsabile il dottor Marino Catella”.