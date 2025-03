Nova, spaccata alla Bcc: sfondata la vetrata sradicato il bancomat

Spaccata con furto del bancomat nella notte alla filiale di Nova Milanese della Bcc, Banco di Credito Cooperativo di via Roma. I malviventi sono entrati in azione, intorno alle tre della notte tra venerdì e sabato. Alcuni clienti del bar in piazza Marconi hanno riferito di aver sentito un forte boato attorno a quell’ora.

Nova, spaccata alla Bcc: usato un automezzo come ariete

Il ladro, non si sa se si tratta di uno soltanto o di un gruppo, ha rotto la vetrata sulla via Vertua adiacente al bancomat usando un automezzo come ariete, quindi ha divelto la cassa del bancomat per portarla via. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto che stanno vagliando le registrazioni delle telecamere di sicurezza. Nella mattinata di sabato è stato allertato anche Il personale della Banca di Credito Cooperativo che ha verificato di persona i danni alla sede della filiale nella quale la Banca si è trasferita da ormai sei anni, dopo aver lasciato la precedente sede di via Madonnina. Dalla Banca preferiscono non rilasciare dichiarazioni e non si sa a quanto possa ammontare l’entità del bottino.