Nova, schiamazzi e una aggressione davanti al bar: chiuso per 10 giorni

Dieci giorni di chiusura per un bar di Nova Milanese, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, su ordine del Questore di Monza e Brianza Salvatore Barilaro. Il provvedimento cautelare, ai sensi del Testo unico leggi di pubblica sicurezza, è stato eseguito il 26 marzo dai carabinieri della Stazione dell’Arma di Nova.

Nova, bar di nova chiuso per 10 giorni su ordine del Questore

Secondo quanto precisato dalla Questura, il locale pubblico brianzolo, in base a controlli effettuati dalle forze dell’ordine, sarebbe stato frequentato da avventori “con numerosi precedenti di polizia”. Inoltre, più volte, in orari serali e notturni, sarebbe stato necessario l’intervento di “forze di polizia locali” per schiamazzi, liti e persone moleste e ubriache. In una occasione un cliente minorenne, era stato aggredito con calci e pugni tanto da procurargli una frattura al naso con venti giorni di prognosi.

Nova, bar chiuso per 10 giorni: gli esposti dei residenti

Alcuni residenti della zona, esasperati, hanno anche presentato due esposti ai carabinieri lamentando proprio la situazione divenuta insostenibile a causa di “schiamazzi, musica ad alto volume fino a notte” da parte dei numerosi clienti del locale che avrebbero anche “esploso fuochi d’artificio tra le auto e sotto i balconi dei condomini”. Inoltre, la zona antistante il locale pubblico e poi l’intera via sarebbero state intralciate dalla presenza di numerosi automezzi dei clienti “spesso lasciati in doppia fila” che avrebbero reso impossibile la circolazione lungo la strada e generato pericolo nella fasi di ingresso e uscita dai box condominiali affacciati sulla via