Nova Milanese: il Rejoice accende il Natale, tutto il programma

I Rejoice Gospel Choir accendono il Natale a Nova Milanese. Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre i canti natalizi (ma non solo) proposti dai coristi guidati al piano dal maestro Gianluca Sambataro. Il concerto ha accompagnato l’accensione delle luminarie e dato il via al programma di iniziative che animeranno il periodo di avvicinamento al Natale.

Nova Milanese: il Rejoice accende il Natale, la prima settimana

Babbi Natale a Nova con l’associazione Margherita Hack

A dire il vero il sabato precedente l’associazione genitori Margherita Hack aveva giocato d’anticipo con la festa dell’istituto comprensivo che ha richiamato tantissimi bambini e famiglie. Si prosegue venerdì prossimo, 12 dicembre, all’auditorium la consegna delle civiche benemerenze. Sabato 13 alle 20 cena di Santa Lucia proposta dalla Libera accademia di pittura con asta benefica delle opere, alle 21 in auditorium il secondo appuntamento della stagione musicale propone “Il sogno americano” con Roberto Porroni alla chitarra, Marcella Schiavelli e Luca Spadaro (ballerino di tip tap).

Nova Milanese: da domenica 14 agli auguri in piazza per Natale

Domenica 14 il teatro per famiglie con “Trappola di Natale. Il regalo di Nina”. Da giovedì 18 dicembre parte un ricco programma di concerti: si inizia il 18 con il concerto del Corpo musicale Santa Cecilia, venerdì 19 tocca a i Fuori dal coro nella chiesa di San Bernardo in via Venezia, sabato 20 concerto della Corale Santa Cecilia con la Corale del Sacro Cuore di Mariano Comense in “Gioiscano i cuori”, domenica 20 alle 16 in piazza la rassegna dei cori “La Chiara Stella” proposta dall’Associazione culturale Felicita Merati.

Lunedì 21 alla Beata Vergine Assunta, la corale diretta dal maestro Gioacchino Verga “Note di Natale”. La tradizione degli appuntamenti natalizi novesi culmina con la piva di Natale la vigilia, e la sera del 24 lo scambio di auguri in piazza con la cioccolata preparata dai volontari della Croce rossa.

