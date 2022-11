Nevicate, Anas chiude al traffico le strade che portano al valico tra Sondrio e Bergamo

E’ arrivata la neve: Anas, per le condizioni meteorologiche avverse, ha chiuso al traffico le tratte stradali di propria competenza, che permettono di attraversare il valico del Passo San Marco sui versanti delle province di Sondrio e Bergamo, per la consueta chiusura invernale.

Anas chiude la exNSA e la statale 470 della Valbrembana

La chiusura interessa il tratto sia la provincia di Bergamo exNSA 665 “del Passo San Marco- Morbegno (ex sp 8 “del Passo San Marco”) dal km 15,220 al km 26,000 che la provincia di Sondrio, strada statale 470 ” della Valbrembana” ( ex sp 9 tra Mezzoldo-confine Valtellinese) dal km 53,900 al km 59,450. La statale SS 470 è rientrata sotto la gestione ANAS dal 28 aprile 2021 con il DPCM “Rientro Strade” e collega Bergamo con Morbegno (Sondrio)​. Il passo è a 1.992 metri e viene chiuso al traffico generalmente tra la fine di ottobre e la seconda metà di maggio.

Anas: da lunedì 7 novembre chiude il tratto montano della Statale 38 dello Stelvio

Lunedi 7 novembre dalle 11 è prevista anche la chiusura al traffico del tratto montano della strada statale 38 “dello Stelvio”, in vista della stagione invernale. A causa delle precipitazioni che negli scorsi giorni hanno interessato l’arco alpino, i rispettivi Gestori hanno già interdetto al traffico il versante trentino del Passo dello Stelvio e il Passo dell’Umbra il “Giogo di Santa Maria”, in Svizzera. Statale 38 sarà chiusa al transito sul versante lombardo a partire dal km 106,500, a Bagni Vecchi, nel comune di Bormio (SO), fino al km 124,304, confine con il Trentino-Alto Adige. Nel corso dei prossimi giorni le squadre Anas eseguiranno gli interventi finalizzati a mitigare i danni che le valanghe potrebbero arrecare durante l’inverno agli elementi della sede stradale. Interessata dalla chiusura anche la statale 38dir/B “dello Stelvio” tra il km 0 – innesto con la statale 38 – e il km 0,200, Passo dell’Umbra il “Giogo di Santa Maria”. Il provvedimento resterà in vigore durante l’intera stagione invernale fino alla riapertura, prevista per la primavera 2023.