Meteo, la svolta autunnale: “Temperature in picchiata, rovesci e neve sulle Alpi a 1500 metri”

“Svolta termica” con neve fin sotto i 1500-1600 metri di quota. L’autunno è arrivato. Lo dicono gli esperti di 3bmeteo.com. “Tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre umide correnti atlantiche piegheranno ulteriormente l’anticiclone estendendo il proprio raggio d’azione a gran parte del Centronord – dice il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com –qui il cielo sarà spesso affollato da nubi, specie tra Toscana, Umbria, Lazio, Liguria e in generale sui settori a nord del Po, dove saranno anche possibili locali piovaschi”

Meteo, tra il 3 e 4 novembre perturbazione dal Nord Atlantico: “Possibili locali nubifragi”

“Tra la sera del 3 e venerdì 4 novembre sembra arrivare di gran carriera una perturbazione più incisiva dal Nord Atlantico che attraverserà l’Italia da Nord a Sud, portando rovesci e temporali anche di forte intensità – prosegue il meteorologo – Non si escludono locali nubifragi o comunque piogge di forte intensità in particolare su Lombardia, Liguria di Levante, Nordest in generale. Nel weekend residua instabilità al Sud e sul medio versante Adriatico, mentre sul resto d’Italia il tempo tenderà a migliorare.”

Meteo: “Tracollo termico al Nord e neve sulle Alpi fin sotto i 1500 metri”

“La perturbazione sarà accompagnata da venti anche forti dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Tramontana e Maestrale. Quest’ultimi porteranno sull’Italia aria decisamente più fredda, questa volta di stampo prettamente autunnale, con tracollo termico anche di oltre 8-10°C rispetto a questi giorni a partire dal Nord. Il calo termico potrebbe risultare ancora più netto sulle Alpi, anche dell’ordine dei 12-14°C in quota, tanto che potrebbe arrivare la neve a tratti fin sotto i 1500-1600m di quota. Seguiranno importanti aggiornamenti” concludono da 3bmeteo.com