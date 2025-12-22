Nel Parco Groane con un machete, allarme spaccio sempre vivo: il video sui social

Un uomo che impugna un machete ripreso mentre si aggira nei boschi del Parco delle Groane, al confine tra Cesate e Solaro, estrema periferia della Brianza, verso la città di Milano. L’individuo, forse uno degli spacciatori che affollano l’area naturale proteggendosi da occhi indiscreti nella folta vegetazione, è stato registrato con un cellulare, proprio a ridosso della zona verde nelle vicinanze della Dodicesima Strada, spazi conosciuti e più volte attenzionati dalle forze dell’ordine.

Solaro, lo sconosciuto con in mano un machete che si aggira nel Parco Groane

Il video, girato in una serata dei giorni scorsi, ha fatto poi capolino sui social, riaccendendo il focus su una problematica a tratti sopita ma mai veramente superata. Purtroppo non è insolito che questi individui siano armati, per lo più di machete, per scoraggiare eventuali clienti troppo esuberanti ma anche per tenere a distanza i normali frequentatori del bosco. Solo pochi giorni fa, un altro allarme era stato lanciato a Ceriano Laghetto, quando durante una pulizia del verde, l’ex sindaco Dante Cattaneo aveva ritrovato una dozzina di siringhe usate e abbandonate proprio a ridosso della ferrovia. Segnali che la piaga dello spaccio non è mai stata completamente abbattuta, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine che anche nelle ultime settimane hanno più volte organizzato pattugliamenti e controlli straordinari in tutta la zona.