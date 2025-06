Negli alberghi di lusso ma non paga il conto: arrestato un 48enne di Desio

Sessanta denunce in 18 mesi per un “vizietto” al quale F.R., 48 anni, origini napoletane, residente a Desio, non poteva fare a meno. Senza lavoro e senza un soldo, non resisteva all’idea di vivere pochi giorni “da leone” dimorando in hotel di lusso, simulando di essere un uomo agiato e di successo e facendo vita da nababbo. Per poi fuggire senza saldare il conto. Un copione degno del film Amici Miei, giunto ai titoli di coda lunedì 9 giugno, quando il titolare di un albergo di lusso in provincia di Modena, dopo averlo riconosciuto, si è insospettito e ha avvisato i carabinieri di Sassuolo, che l’hanno arrestato. Alla reception aveva fornito generalità e carta di credito false.

Negli alberghi di lusso ma non paga: arresto e obbligo di firma per un desiano

Ora il presunto truffatore seriale si è visto l’arresto convalidato e il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma. Dal 26 maggio scorso, per quindici giorni, aveva preteso di dimorare in una delle suite più lussuose dell’albergo. Oltre a prolungare più volte il soggiorno, aveva ottenuto sistemazioni di alto livello, consumando ogni giorno i prodotti del frigobar, accumulando un conto a quattro cifre senza mai pagare, nonostante i ripetuti solleciti da parte della direzione.

I carabinieri hanno accertato che al momento del check- aveva fornito un’identità falsa. Gli accertamenti hanno rivelato che il desiano – in realtà ben poco presente in città – aveva sulle spalle altre denunce per truffe e insolvenze fraudolente commesse in altrettante strutture ricettive del Nord Italia. La prossima udienza è prevista il prossimo 19 giugno, dovrà rispondere di sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta.