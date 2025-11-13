Multinazionale svedese a Cesano Maderno, per il fotovoltaico punta su Gelsia

Poco più di due mesi di lavoro per realizzare un impianto fotovoltaico di ultima generazione che eviterà l’emissione in atmosfera di circa 35,6 tonnellate di CO₂ equivalenti all’assorbimento annuo di oltre 1.500 alberi. Al lavoro, a Cesano Mederno, sul tetto del nuovo stabilimento della azienda Epiroc Italia, filiale della multinazionale svedese leader nelle tecnologie per l’estrazione mineraria e le costruzioni.ci saranno i tecnici di Gelsia – società del perimetro AEB (Gruppo A2A) – che continua così a rafforzare la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili.

I lavori prenderanno avvio nel mese di novembre e si concluderanno entro gennaio 2026. L’impianto, composto da pannelli ad alta efficienza, garantirà una produzione annua stimata di energia di 166.000 kWh destinata all’autoconsumo dello stabilimento. L’eventuale surplus verrà immesso in rete, rafforzando il contributo positivo al bilancio energetico del territorio.

Impianto fotovoltaico made in Gelsia per la Epiroc Italia: nuovo stabilimento a Cesano

“La provincia di Monza continua a distinguersi come territorio di innovazione e sostenibilità industriale – dichiara Riccardo Fornaro, direttore generale di Gelsia –. Essere partner delle imprese nella transizione energetica è per noi una priorità strategica. Offriamo soluzioni concrete per accompagnare le aziende in un percorso di decarbonizzazione. La scelta di un gruppo internazionale come Epiroc di investire in Brianza conferma l’attrattività del nostro tessuto produttivo, e consolida il ruolo di Gelsia quale partner energetico affidabile e innovativo per il mondo delle imprese”.

“Questo progetto rappresenta un passo concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale delle nostre attività – afferma Marco Arato, Country Manager Epiroc Italia – . “L’impianto fotovoltaico di Cesano

Maderno è un ulteriore tassello del nostro impegno per un futuro più verde e competitivo. Ringraziamo Gelsia per averci supportato nell’identificazione della soluzione più idonea ed in linea con le nostre aspettative.”

Fotovoltaico su tetto della Epiroc Italia a Cesano: l’impianto a Gelsia per i primi 10 anni

L’impianto, specifica Gelsia: “sarà realizzato con la formula del Servizio Fotovoltaico Zero pensieri, che prevede la proprietà dell’infrastruttura a Gelsia per i primi dieci anni, al termine dei quali il sistema passerà a Epiroc Italia. Il progetto si inserisce nelle linee del Piano Industriale al 2035 del perimetro AEB, che punta a superare i 20 MW di potenza fotovoltaica installata attraverso interventi mirati per imprese, pubbliche amministrazioni e famiglie”.