Un grande successo la “serata bianca” a Muggiò. Tavoli addobbati in bianco, con fiori e luci, oltre milleseicento persone che hanno rispettato il dress code “total white” rendendo suggestivo il centro della città e la zona di piazza Cossetto. Una serata in allegria per divertirsi, trascorrere del tempo insieme ma, anche, pensare agli altri. Infatti, nel corso della serata, è stata lanciata una raccolta fondi a favore delle associazioni cittadine che si occupano di servizi alla persona da Avis a Croce Rossa, Aurora, Fondazione Stefania e tutte le altre presenti a Muggiò. Sono stati posizionati tre gazebo come punti di raccolta delle donazioni e, il ricavato verrà diviso in parti uguali tra le associazioni. Un contributo per ringraziare quanti volontariamente si mettono a disposizione della città e dei cittadini con i molteplici servizi a supporto della persona.

Muggiò serata bianca 2025 sindaco Messina e assessore Stella

Muggiò: successo per la “serata bianca” che sostiene le associazioni di cura alle persone, la soddisfazione di sindaco e assessore

«Un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato a quest’evento – ha commentato Michele Messina, sindaco di Muggiò – e soprattutto ai commercianti che, in questi mesi, hanno lavorato per rendere tutto possibile. Una serata speciale che è servita anche a supportare le associazioni di Muggiò che offrono servizi alla persona».

Tra “farfalle di luce”, ballerini dell’accademia Quici Dance art e Dj strees live, la strada del centro cittadino ha cambiato volto, così come il parco di Villa Casati che ha ospitato il ballo liscio. Anche il sagrato della chiesa Santi Pietro e Paolo ha ospitato le tavolate in bianco e, anche, musica, risate e divertimento di tutti i presenti.

«Questa seconda edizione ha battuto persino quella di Monza – continua Dario Stella, assessore al Commercio – e questo è stato possibile grazie al lavoro di squadra di tutti, gli uffici comunali, i commercianti, i ballerini, ma soprattutto di quanti hanno aderito con tanto entusiasmo».