Monza: torna la Cena in bianco, festa all’arengario

Dopo un anno di pausa torna l’appuntamento di Monza con la Cena in bianco, in programma sabato 28 giugno tra piazza Roma e via Vittorio Emanuele. Unica regola – a parte iscriversi – essere vestiti integralmente di bianco. E bianche, ricordano gli organizzatori, saranno anche le tavole e gli allestimenti della serata attorno all’arengario, “uno degli angoli più suggestivi e ricchi di storia della città. La Cena in bianco è un’occasione unica per vivere la città in modo nuovo: una grande festa sotto le stelle, dove si cena tutti insieme, all’aperto, in un’atmosfera magica“.

Si tratta della nona edizione della cena speciale, aperta a chiunque, e nelle prime otto -in luoghi diversi, anche nella corte di Villa reale – hanno sempre partecipato più di mille persone. “Più saremo, più la serata sarà meravigliosa e scenografica…” dice Lorena Sala, organizzatrice dell’edizione monzese.

Monza: torna la Cena in bianco, ecco le regole

La Cena in bianco è un’occasione per vivere la città in maniera insolita, ricorda: “Si tratta di una festa dove tutto deve essere di colore bianco. Viene fatta in un luogo all’aperto della città trasformandolo in una sala da pranzo a cielo aperto. Si può partecipare da soli o in compagnia, adulti e bambini e partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole. “Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque E: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza“.

Ci si veste completamente di bianco e ogni commensale dovrà portarsi tutto l’occorrente: tavolo (rettangolare o quadrato per formare lunghe file), sedie, cibo, tovaglia in tessuto e stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, niente carta e niente plastica. Si potrà pasteggiare con acqua, vino rigorosamente bianco, spumante o champagne, niente superalcolici. Al termine della serata ognuno raccoglierà in un sacco la propria spazzatura e la porterà via, lasciando il luogo pulito.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno e per aderire all’iniziativa e confermare la propria partecipazione occorre cliccare sul pulsante “Iscriviti” sulla foto dell’homepage della pagina Facebook Cena In Bianco Monza o dalla bio di Instagram cenainbianco_monza. Per informazioni scrivere a cenainbiancomonza2025@gmail.com.