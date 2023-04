Mostra la patente perfetta ma falsa: denunciato un ventenne

La patente consegnata ai carabinieri sembrava perfetta, ma sconosciuta alla banca dati del controllo real time. Così è servita un approfondimento in caserma per scoprire che quel documento non aveva il numero di serie corretto. È stato denunciato per uso di atto falso, ricettazione e tentata truffa ai danni dello Stato un operaio ventenne di origine senegalese controllato nei giorni scorsi a Besana in Brianza.

Mostra la patente perfetta ma falsa: il controllo a Besana in Brianza

Il giovane verso le 22 si trovava su una vecchia Peugeot insieme a due connazionali di 16 e 18 anni, erano parcheggiati di fronte alla stazione ferroviaria. Tutti regolari sul territorio italiano e residenti nelle province di Lecco e Como.

Mostra la patente perfetta ma falsa: denunciato

Tutto bene apparentemente, ma il ventenne con fare sicuro ha consegnato la patente che a un successivo controllo è risultata sconosciuta. La sua serata si è conclusa con una denuncia avendo presentato ai militari una patente di guida inesistente, e quindi certamente falsa.