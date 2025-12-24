Mostra dei presepi a Lissone, anche quelli dei bambini del laboratorio “Natale manuale”

Il fascino dei presepi raccoglie sempre molti consensi. Lo hanno dimostrato i lissonesi e non solo presenti all’inaugurazione della mostra dei presepi, organizzata dal circolo don Bernasconi all’interno del contesto Lissone città presepe. Per la prima volta tra i circa venti presepisti che hanno portato le loro opere anche un “fuori quota” Tommaso Cei che, da Cecina, ha voluto portare il suo presepe a Lissone. Tommaso è un presepista molto giovane ma con una lunga carriera alle spalle, sua l’opera dello scorso anno in piazza San Pietro in occasione del Giubileo.

Ingegnere informatico e biomedico, racconta che sin da bambino ha la passione per i presepi. Uno, realizzato in un orcio di terracotta, racconta, “è esposto in Vaticano, altri sono in giro per l’Italia e, a casa, ne sto ultimando uno, molto grande in cui i personaggi possono fare oltre 100 movimenti. Tutto quel che faccio viene dal cuore, ogni pezzo è unico, realizzato in resina in collaborazione con uno scultore e una sarta per vestire ogni statuina”.

Mostra presepi a Lissone: tanta originalità nell’esposizione a Palazzo Terragni

Anche la sua natività, tra le altre esposte, emerge proprio per la semplicità ma, allo stesso tempo, la cura del dettaglio. Girando tra l’esposizione di palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone, si osservano rappresentazioni uniche, particolari della Natività, da quella musicale, realizzata in una chitarra a quella inserita nella televisione, solo per fare un esempio. Non solo mani esperte ma anche giovani legnamè in esposizione, sono le opere dei quasi sessanta bambini che hanno partecipato al laboratorio “Natale manuale” di Tommaso Letteriello e che, sabato in occasione dell’inaugurazione hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

“Come ogni anno, quest’esperienza mi sorprende ogni volta. Il risultato è unico- commenta proprio Letteriello-. Ognuno di loro, in modo diverso, con le loro caratteristiche e tempi, è in grado di fare una meraviglia. È bello vedere come si comportano anche davanti all’imprevisto, sanno trovare la soluzione, riescono a tirar fuori opere straordinarie. É un risultato eccezionale. Quello che è in mostra va ammirato, sono 57 opere tutte diverse anche se il tema è lo stesso. Questo è interessante, oggi siamo nel mondo dell’estetica, della bellezza e della perfezione, ma loro non si sono fatti condizionare dimostrando originalità”. La mostra è visitabile tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 18 dal 25 al 30 dicembre, il primo dell’anno e dal 3 al 6 gennaio. Non solo natività in mostra, oltre una ventina i presepi diffusi sul territorio e anche uno al laghetto urbano posizionato dai sommozzatori della protezione civile di Monza Soccorso alla presenza di tanti curiosi.