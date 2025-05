Monzese incensurato con 2 chili di droga e macchina conta soldi seguito fino a Milano: tre arresti

Incensurato, residente nel quartiere San Rocco di Monza, aveva in casa tutto il kit dello spacciatore di droga: 2 chili di marijuana e 42 grammi di cocaina e poi tre bilancini di precisione, una macchina conta soldi e un libro contabile. L’uomo, italiano, 38enne, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato insieme a una 28enne e un 60enne, anche loro italiani.

Monza, un 38enne seguito dalla Mobile fino a Milano

Una pattuglia della Mobile, nell’ambito di una attività specifica di repressione dello spaccio di droga, dopo una notizia confidenziale, nelle prime ore di sabato 24 maggio si è appostata nelle vicinanze della abitazione del 38enne, a Monza, e ne ha seguito i movimenti quando, uscito di casa, è stato visto salire sulla sua auto con un involucro e muoversi in direzione Milano compiendo “una serie di giri sospetti”.

Arrivato a un edificio nella zona nord orientale del capoluogo, sempre sotto gli occhi degli agenti che lo stavano osservando, ha consegnato l’involucro a una 28enne, residente nello stabile, facendolo passare attraverso le inferriate della recinzione.

Monza, tre italiani arrestati per spaccio

In quel momento la pattuglia ha fermato il 38enne mentre un secondo equipaggio ha seguito la donna individuando il suo appartamento, sottoposto a perquisizione. Nella casa, nella disponibilità del compagno convivente, un 60enne, oltre all’involucro consegnato poco prima, 5 panetti di hashish per un totale di 486 grammi, gli agenti hanno trovato e 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un’agenda con nominativi e importi riconducibili ad attività di spaccio e la somma di 480 euro. A Monza, a San Rocco, nella abitazione del 38enne, è stato sequestrato il resto dello stupefacente.