Monza, vuole farla finita e riempie la casa di gas: intervento provvidenziale della Polizia di Stato

Una donna con intenti suicidi è stata salvata nella notte del 26 novembre dagli agenti della Questura di Monza. L’allarme è scattato attorno all’una quando la monzese ha telefonato al 112 manifestando le sue intenzioni. Una volante si è precipitata sotto casa, un palazzo, ma la donna non ha risposto al citofono e neppure alle chiamate insistenti della Centrale Operativa. A quel punto i poliziotti, grazie alla collaborazione di una vicina, sono arrivati comunque alla abitazione della donna, scavalcando un balcone confinante, a un piano alto dello stabile.

Monza, minaccia il suicidio: salvata dagli agenti della Questura

Forzata la tapparella e la finestra dell’appartamento hanno avvertito un forte odore di gas proveniente dall’interno, quindi mentre un agente è rimasto all’esterno, cercando di convincere la donna a desistere dal suo intento, il secondo agente della pattuglia, per ragioni di sicurezza, ha fatto evacuare le persone presenti nell’abitazione confinante e predisposto la messa in sicurezza dell’area, richiedendo l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco e del 118.

Monza, minaccia il suicidio: tratta in salvo e portata al Pronto soccorso

La donna, in apparente stato confusionale, è stata invitata dal poliziotto a sfogarsi, a parlare dei suoi problemi mentre un altro operatore della Polizia di Stato, arrivato alla porta d’ingresso dell’abitazione, grazie a un approccio calmo e rassicurante è riuscito a convincerla ad aprire. Considerato il grave rischio, anche per la presenza di gas all’interno dell’appartamento un agente ha fatto una irruzione rapida ed è riuscito a bloccare la donna, allontanandola dalla zona di pericolo fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei sanitari. Il personale del 118 l’ha quindi soccorsa sul posto e quindi portata all’ospedale San Gerardo in codice giallo. I Vigili del Fuoco hanno invece messo in sicurezza lo stabile, chiudendo il gas. Hanno inoltre accertato che l’impianto elettrico dell’appartamento presentava gravi irregolarità, tali da renderlo inagibile per pericolo di incendio.