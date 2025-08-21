Monza, violento scontro, due feriti tra le lamiere contorte

Due auto sono andate completamente distrutte in un grosso incidente avvenuto mercoledì 20 agosto poco dopo le 16.50 in viale Libertà, a Monza. Se, dopo il violento scontro, degli automezzi sono rimaste solo lamiere contorte e pezzi di auto sparsi sull’asfalto, per fortuna invece i due automobilisti se la sono cavata solo con lievi ferite. Per loro, sono bastate l’assistenza e le medicazioni sul posto, assicurate dalle premurose mani dei medici del 118 di Monza, arrivati sul posto.

Elaborate invece sono state le operazioni di rimozione delle carcasse delle due vetture, ridotte davvero male. E’ stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza, con un’autopompa dalla sede centrale di Monza e un carro fiamma dal distaccamento di Lissone, per garantire la messa in sicurezza dell’area e supportare le operazioni di soccorso tecnico urgente.