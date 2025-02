Monza, viale Lombardia: soccorsi a una donna caduta nel canale Villoresi in secca

Carabinieri, vigili del fuoco e personale paramedico inviato dal 118 si sono precipitati in viale Lombardia, a Monza, nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio, attorno alle 16, per soccorrere una donna caduta per alcuni metri all’interno del canale Villoresi in secca, nei pressi di un ponte.

Le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale hanno recuperato la donna tramite tecniche SAF ( Speleo Alpino Fluviale) utilizzando l’autoscala come ancoraggio e calandosi fino all’ingresso dei sifoni sotto il ponte. Sul posto l’autoscala e l’autobotte dalla sede centrale di Monza, l’autopompa da Lissone e il carro soccorso da Desio. Rimasta ferita, è stata trasporta al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo in codice rosso dal personale Areu.

Monza, soccorsi in viale Lombardia: soccorsa una 54enne

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dai militari della locale Compagnia dell’Arma, con inevitabili conseguenze sulla circolazione del già intasato rondò dei Pini, mentre i sanitari, giunti su una ambulanza della Croce Rossa e un’automedica, dopo l’intervento di recupero operato dai vigili del fuoco, si sono dedicati a soccorrere sul posto la donna, 54enne, prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale.