Monza, viale Campania: il 9 dicembre arriva il campo base

Un passo ulteriore per il complicato intervento di BrianzAcque in viale Campania a Monza, la strada collassata due anni fa per il cedimento della rete fognaria vecchia di un secolo. Dopo l’annuncio del programma lavori, da martedì 9 dicembre sarà allestito il campo base necessario per “il risanamento strutturale del maxi-collettore”, il che, inevitabilmente, imporrà accorgimenti viabilistici.

Campo base in viale Campania: due parcheggi coinvolti

La società pubblica ha comunicato che nel parcheggio pubblico (accesso da via Verbano) sarà lo spazio occupato da una porzione del campo base e questo “comporterà l’indisponibilità di circa otto posti auto, che resteranno interdetti per tutta la durata del cantiere (11 mesi)”. Anche una parte del parcheggio privato in zona PizzAut sarà coinvolto dal campo: la proprietà ha condiviso il piano operativo “in modo da garantire il corretto coinvolgimento delle rispettive attività, logisticamente strategico per l’accesso delle maestranze e dei materiali al collettore da risanare”.

Cantiere di viale Campania: presto i cartelli informativi

BrianzAcque avvisa poi che “per garantire la massima trasparenza sui lavori e per coinvolgere la comunità, nei prossimi giorni verranno installati nuovi cartelli informativi con indicazioni chiare su tempistiche e modalità sulle attività di cantiere”, con l’assicurazione che “verranno adottate tutte le soluzioni organizzative possibili per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza ed al traffico veicolare”. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti attraverso i canali di BrianzAcque, il sito web www.brianzacque.it e le relative pagine social.