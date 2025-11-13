Monza: via Aliprandi tra buche e vegetazione alla conquista delle sponde del Lambro

Poco più avanti continua verso il centro storico, poco più in là si va a ridosso del parco. Via Aliprandi a Monza è praticamente centrale, ma alcuni residenti nel tratto che scende da via D’Azeglio la vivono come una periferia. La causa è presto detta: buche, più o meno profonde, nell’asfalto lungo il Lambro, vegetazione in crescita libera sul ponte di via Annoni e lungo le sponde.

Monza via Aliprandi sponda Lambro Monza ponte via Aliprandi

Monza: via Aliprandi, richiesta di attenzione

Per questo chi ci vive chiede interventi migliorativi, anche perché la zona non è dimenticata dal passaggio di auto che, soprattutto negli orari di punta, girano alla ricerca di un parcheggio. E spesso e volentieri si fermano anche sull’attraversamento del fiume.