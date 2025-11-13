Monza Cronaca

Monza: via Aliprandi tra buche e vegetazione alla conquista delle sponde del Lambro

Via Aliprandi a Monza è praticamente centrale, ma alcuni residenti nel tratto che scende da via D'Azeglio la vivono come una periferia.
Poco più avanti continua verso il centro storico, poco più in là si va a ridosso del parco. Via Aliprandi a Monza è praticamente centrale, ma alcuni residenti nel tratto che scende da via D’Azeglio la vivono come una periferia. La causa è presto detta: buche, più o meno profonde, nell’asfalto lungo il Lambro, vegetazione in crescita libera sul ponte di via Annoni e lungo le sponde.

Monza: via Aliprandi, richiesta di attenzione

Per questo chi ci vive chiede interventi migliorativi, anche perché la zona non è dimenticata dal passaggio di auto che, soprattutto negli orari di punta, girano alla ricerca di un parcheggio. E spesso e volentieri si fermano anche sull’attraversamento del fiume.

