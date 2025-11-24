Monza: tre intossicati dal monossido di carbonio, famiglia in camera iperbarica

Una famiglia di Monza soccorsa per intossicazione da monossido di carbonio che ha richiesto anche il trattamento in camera iperbarica.

Monza: tre intossicati dal monossido di carbonio, un braciere acceso in sala da pranzo

È successo nella mattina di domenica 23 novembre in un appartamento nel quartiere San Rocco. Coinvolti madre, padre e figlio tredicenne intossicati a quanto si è appreso da un braciere acceso in sala da pranzo, probabilmente per scaldare l’ambiente nelle prime ore della giornata.

Monza: tre intossicati dal monossido di carbonio, d’urgenza in camera iperbarica a Zingonia

La famiglia è stata trasportata all’ospedale San Gerardo e poi a Zingonia per un ciclo d’urgenza all’Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità Habilita. Qui sono arrivati alle 8.45 e il trattamento ha avuto inizio pochi minuti più tardi. Al termine, valutate le condizioni, i pazienti sono stati trasportati nuovamente all’ospedale di Monza.