Monza: tre intossicati dal monossido di carbonio, famiglia in camera iperbarica

Una famiglia di Monza soccorsa per intossicazione da monossido di carbonio, necessario il trattamento in camera iperbarica a Zingonia.
Una famiglia di Monza soccorsa per intossicazione da monossido di carbonio che ha richiesto anche il trattamento in camera iperbarica.

Monza: tre intossicati dal monossido di carbonio, un braciere acceso in sala da pranzo

È successo nella mattina di domenica 23 novembre in un appartamento nel quartiere San Rocco. Coinvolti madre, padre e figlio tredicenne intossicati a quanto si è appreso da un braciere acceso in sala da pranzo, probabilmente per scaldare l’ambiente nelle prime ore della giornata.

Monza: tre intossicati dal monossido di carbonio, d’urgenza in camera iperbarica a Zingonia

La famiglia è stata trasportata all’ospedale San Gerardo e poi a Zingonia per un ciclo d’urgenza all’Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità Habilita. Qui sono arrivati alle 8.45 e il trattamento ha avuto inizio pochi minuti più tardi. Al termine, valutate le condizioni, i pazienti sono stati trasportati nuovamente all’ospedale di Monza.

