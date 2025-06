Tornano a Monza i corsi di compostaggio domestico per i cittadini, che regalano due vantaggi: far bene al pianeta e all’ambiente e risparmiare sulla tassa rifiuti.

“Il compostaggio domestico è un modo di trasformare in compost (un terriccio naturale utilizzabile per fertilizzare i terreni) gli avanzi di cibo (cioè i rifiuti umidi) insieme agli scarti verdi (fogliame, potature, erba) generati dalla manutenzione di giardini e orti” scrive il Comune.

Monza: tornano i corsi di compostaggio domestico, come iscriversi

Il prossimo corso è in agenda sabato 7 giugno dalle 9.30 alle 12.30 in presenza con un modulo unico di 3 ore di lezione teorico/pratica, a Cascina Mulini Asciutti nel Parco di Monza.

Per iscriversi, è necessario compilare on line il modulo sul sito monzapulita.it. ”È prevista anche una riduzione sulla Tari”, la tassa sui rifiuti, scrive il Comune.