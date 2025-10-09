Monza: tavola rotonda sul caso Birmania col figlio di San Suu Kyi

I riflettori si accendono sulla difficile situazione della Birmania nel pomeriggio di giovedì 9 ototbre, alle 18, nella sala del decanato in piazza Duomo a Monza. Alla tavola rotonda organizzata dalla sezione monzese dell’Universal peace federation, presieduta da Carlo Chierico, in collaborazione con l’Associazione per l’amicizia Italia Birmania Giuseppe Malpeli interverrà Kim Aris, figlio della leader e Premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, ex ministra detenuta dal regime militare dal 2021, che presenterà la campagna con cui punta a ottenere 80.000 messaggi in diversi paesi a sostegno della sua liberazione. All’incontro parteciperanno anche l’esponente della comunità birmana in Italia Thuzar Linn, l’ex senatrice Albertina Soliani, il garante dei detenuti Roberto Rampi e il giornalista Fabrizio Annaro.