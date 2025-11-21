Monza, si mette a smontare un’auto rubata per strada ma non fa i conti con l’insonne

Ha approfittato della notte per smontare pezzi da un’auto rubata, per strada, ma non ha fatto i conti con la segnalazione al 112 di un residente insonne. A finire nei guai, arrestato per riciclaggio, un 32enne italiano già noto alle forze dell’ordine.

L’episodio è accaduto qualche giorno fa. Arrivata la chiamata alla centrale operativa sul posto si è portata una Volante della Polizia di Stato. Gli agenti hanno trovato l’uomo, completamente vestito di nero e con il volto coperto, per dare meno nell’occhio, trafficare con fare sospetto attorno a una vettura posteggiata per strada, intento a smontare un fanale anteriore.

Monza, un 32enne italiano arrestato dalla Polizia di Stato

Appena si è accorto dell’arrivo degli agenti il 32enne ha tentato di darsi alla fuga ma è stato immediatamente bloccato: identificato, è emerso che l’uomo aveva “plurimi precedenti specifici per reati contro il patrimonio” oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti. Quanto alla vettura, è risultata rubata, oggetto di denuncia di furto una settimana prima.

Data la flagranza di reato e la pericolosità sociale del 32enne “desunta dai suoi precedenti penali”, è stato arrestato per rispondere del reato di riciclaggio. L’udienza di convalida si è svolta in data 19 novembre 2025 davanti al GIP del Tribunale di Monza.