Rinnovamento per il campo dal basket e nuova pavimentazione nell’area giochi: dopo l’intervento di riqualificazione ha riaperto al pubblico il parco di via Monte Bianco-via Monte Bisbino a Monza, nel quartiere Triante, in continuità con il giardino della Scuola Primaria Don Milani.

Monza parco Monte Bianco

Monza: rinnovato il parco di via Monte Bianco a Triante, rifatto anche il campo da basket

Il campo da basket è stato rifatto con sistema multistrato e tappetino fonoassorbente, e ha anche dei nuovi tabelloni; l’area giochi ha una pavimentazione antitrauma in miscela di sughero ventilato.

L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione dei parchi di quartiere che ha coinvolto anche quelli di via Pier della Francesca e Sant’Alessandro per un costo complessivo di 315mila euro.

Monza: rinnovato il parco di via Monte Bianco a Triante, «presidi di socialità»

«I parchetti di quartiere sono spazi preziosi di socialità, incontro e vita quotidiana – dichiara l’assessora ai Parchi e Giardini Irene Zappalà – Restituire ai cittadini luoghi curati, sicuri e belli significa investire nella qualità della città e nel benessere delle comunità che la abitano».