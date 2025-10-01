Monza: il nuovo parchetto in via Spallanzani, lo spazio verde che guarda al futuro

Un nuovo spazio verde atteso dai residenti della via che hanno accolto con favore l’inaugurazione di mercoledì mattina. In via Spallanzani a Monza, in un’area prima adibita a parcheggio di un’impresa edile e poi dismessa, ora sorge un nuovo parchetto. Un intervento inserito in un più ampio processo di riqualificazione urbana. L’opera, che fa parte del piano attuativo urbanistico, è stata realizzata da un operatore privato convenzionato per un valore complessivo di circa 278.000 euro.

Monza: il nuovo parchetto in via Spallanzani, il percorso pedonale e il telecontrollo sull’illuminazione

Il giardino recintato si estende per circa 2800 metri quadrati e accoglie 29 nuove alberature di sette diverse qualità, tra cui tigli, lecci e noccioli, che si aggiungono ai 19 preesistenti. Per renderlo ancora più gradevole sono stati creati dei punti fioriti. Il percorso pedonale non rettilineo, ma volutamente “sinuoso” per spezzare la monotonia, è stato realizzato in calcestre drenante, un materiale molto performante, bello alla vista e di facile manutenzione. L’illuminazione è garantita da lampioni dotati di telecontrollo da remoto.

Monza parco via Spallanzani inaugurazione – foto Radaelli

Monza: il nuovo parchetto in via Spallanzani, i collegamenti previsti verso i punti strategici

Il parchetto garantirà sin da ora momenti di relax al quartiere, ma si proietta verso il futuro. Come hanno anticipato il sindaco Pilotto e l’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti, la recinzione è stata predisposta per aprire un ulteriore accesso verso la nuova area verde prevista dall’ambito di trasformazione urbanistico nei pressi della futura fermata della metropolitana. Un ulteriore collegamento è previsto per unire il quartiere san Giuseppe a via Spallanzani (e da lì all’area ex Philips) aprendo un passaggio all’altezza del civico 23 di via Guerrazzi. Oltre al giardino sono state effettuate migliorie nella strada: la riasfaltatura del marciapiede (per circa 55 metri), la prosecuzione del marciapiede dal civico 15 al 2 (circa 70 metri), la creazione di 19 posti auto a “pettine”.