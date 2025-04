Monza, piccole discariche crescono: il caso del cestino di via Rota-Grassi

Piccole discariche cittadine crescono. Un punto di riferimento interessante a Monza, per chi disprezza regolamenti e norme, sta diventando il contenitore dei rifiuti dei giardini di via Rota-Grassi. Il solito ignoto, forse quello che qui aveva già lasciato pezzi di mattoni e cocci, ha colpito ancora: questa volta ha abbandonato dei ripiani di formica e una griglia metallica. C’è dunque chi, dopo aver probabilmente dato una sistematina all’abitazione e al relativo arredamento, ha trovato un modo rapido per liberarsi di scarti vari e pezzi d’arredo superflui. Nello stesso posto, oltretutto, è stato pure sistemato un bel sacchetto di spazzatura, ormai immancabile corredo di tanti cestini. Quello dei giardinetti di via Rota-Grassi, in particolare, sembra non farcela già più. Si è infatti vistosamente inclinato, umiliato e sopraffatto dalla totale mancanza di rispetto delle regole minime che dovrebbero essere alla base della convivenza civile.