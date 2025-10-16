Sono causate da guasti delle linee elettriche interrate i blocchi improvvisi che da qualche tempo lasciano al buio vialone Cesare Battisti e altre strade: lo ha spiegato in consiglio comunale l’assessore Carlo Abbà rispondendo alle sollecitazioni di Paolo Piffer di Civicamente e di Stefano Galbiati della Lista Allevi.

Monza: perché va via la luce in vialone Battisti (e non solo), l’assessore in consiglio comunale

«I tecnici di Acinque stanno cercando i problemi per capire la loro natura – ha affermato – stanno segmentando le linee» lunghe, posate svariati decenni fa, e di tanto in tanto si trovano di fronte qualche sorpresa come la messa a terra di alcuni condomini effettuata sui cavi pubblici. Gli interventi per adeguare le infrastrutture ammalorate, ha proseguito, sono già costati circa 300.000 euro e la giunta ne stanzierà altri 200.000 entro la fine dell’anno.